Дорожники вывезли из Барнаула 160 тонн снега

Сегодня, 16:10.
Жизнь

На выходных дорожники вывезли из Барнаула 160 тонн снега и посыпали песчано-соляной смесью дороги и тротуары, сообщает сайт barnaul.org.

Дорожники вывезли из Барнаула 160 тонн снега. Фото: barnaul.org.
Дорожники вывезли из Барнаула 160 тонн снега. Фото: barnaul.org.
Дорожники вывезли из Барнаула 160 тонн снега. Фото: barnaul.org.

В пятницу ночью, 10 ноября, на расчистку выехало 49 машин, а в субботу днем — 52.

13 ноября снег чистят 87 машин, более ста дворников и 50 грузчиков. Тракторы чистят проезжие части, придорожные лотки, остановочные карманы и парковки.

ГИБДД Барнаула предупреждала о возможном росте числа ДТП из-за непогоды. Особенно внимательным нужно быть при проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок и во время движения во дворах. Пешеходы должны с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь.

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