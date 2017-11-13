На выходных дорожники вывезли из Барнаула 160 тонн снега и посыпали песчано-соляной смесью дороги и тротуары, сообщает сайт barnaul.org.
В пятницу ночью, 10 ноября, на расчистку выехало 49 машин, а в субботу днем — 52.
13 ноября снег чистят 87 машин, более ста дворников и 50 грузчиков. Тракторы чистят проезжие части, придорожные лотки, остановочные карманы и парковки.
ГИБДД Барнаула предупреждала о возможном росте числа ДТП из-за непогоды. Особенно внимательным нужно быть при проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок и во время движения во дворах. Пешеходы должны с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь.
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