В Алтайском крае ожидаются снег и гололед

В понедельник, 20 ноября, в Алтайском крае ожидаются осадки и гололедные явления. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

В Алтайском крае днем будет 0...-5, на большей части территории снег, мокрый снег, гололед. Ветер юго-западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с. В Барнауле -1...-3, небольшой снег, гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с.