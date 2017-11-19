Мороз и солнце: синоптики прогнозируют ясную погоду, мороз и гололед на начало недели

Следующая неделя обещает сильный гололед: на смену оттепели, снегу и метели в первые будние дни придет спокойный, морозный антициклон, прогнозирует Алтайский гидрометцентр.
В период с 20 по 23 ноября, сообщают синоптики, место уходящего на восток циклона займёт азиатский антициклон, с которым установится спокойная погода, с постепенным прекращением снега и образованием в утренние часы туманами.
Температура воздуха в начале недели в ночные часы составит -5 -13, днем -2 -9. В середине недели, 23 ноября, столбики термометра понизятся ночью до -13 -23, днем - до -4 -12.
Понижение температуры приведет к сильной гололедице на дорогах.
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