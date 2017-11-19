Мороз и солнце: синоптики прогнозируют ясную погоду, мороз и гололед на начало недели

В период с 20 по 23 ноября, сообщают синоптики, место уходящего на восток циклона займёт азиатский антициклон, с которым установится спокойная погода, с постепенным прекращением снега и образованием в утренние часы туманами.

Температура воздуха в начале недели в ночные часы составит -5 -13, днем -2 -9. В середине недели, 23 ноября, столбики термометра понизятся ночью до -13 -23, днем - до -4 -12.

Понижение температуры приведет к сильной гололедице на дорогах.