Утепляемся: алтайские синоптики обещают похолодание и метель

По данным синоптиков, 19 ноября на Алтае будет ветрено, усилится ветер, начнутся метели и похолодает. Жителей предупреждают о гололедице.
Алтайский край
На большей части территории будет идти снег, мокрый снег, местами - сильный, начнется метель. На дорогах - гололедица. Ветер юго-западный с переходом днем на западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днем составит -2+3, по северо-западу края - до -7.
Барнаул
Гидрометцентр прогнозирует мокрый снег, гололедные явления, слабую метель. Ветер юго-западный с переходом днем на западный, до 10-15 м/с. Температура составит -1+1 с понижением в течение дня.
Республика Алтай
Синоптики обещают в отдельных районах небольшой снег, поземки, на дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с, по высокогорью - до 25 м/с. Температура составит - 1 +4, местами до - 10.
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