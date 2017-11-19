Утепляемся: алтайские синоптики обещают похолодание и метель

Алтайский край

На большей части территории будет идти снег, мокрый снег, местами - сильный, начнется метель. На дорогах - гололедица. Ветер юго-западный с переходом днем на западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днем составит -2+3, по северо-западу края - до -7.

Барнаул

Гидрометцентр прогнозирует мокрый снег, гололедные явления, слабую метель. Ветер юго-западный с переходом днем на западный, до 10-15 м/с. Температура составит -1+1 с понижением в течение дня.

Республика Алтай

Синоптики обещают в отдельных районах небольшой снег, поземки, на дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с, по высокогорью - до 25 м/с. Температура составит - 1 +4, местами до - 10.