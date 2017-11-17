Сложные выходные: на Алтае синоптики прогнозируют метель, гололед и туман

На выходных алтайских водителей ждут серьезные испытания. По прогнозу синоптиков, обстановка на дорогах, будет сложной.
Так в ночь на субботу и днем 18 ноября будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Температура воздуха в ночное время ожидается -2...-7С, при прояснении в восточных районах края -8...-13С. Днем воздух прогреется до -1...+4С. Ветер южный, 4-9 м/с с усилением до 10-15 м/с.
В Барнауле 18 ноября преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Температура ночью -5...-7С, днём 0...+2.
В воскресенье 19 ноября ночью на западе Алтайского края пройдет снег, местами будет метель, на дорогах гололедица. Днем снег уже пойдет на большей части региона. Также возможны мокрый снег, местами метели, гололёдные явления, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет -1...-6С, днем -2...+3С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с с порывами до 15-20 м/с.
В краевой столице 19 ноября временами будет снег, слабая метель, гололёд на дорогах. Ночная температура -5...-7С, днем -1...-3С.
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