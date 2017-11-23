Алтайский чиновник сам себе повысил зарплату

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В Славгороде муниципальный служащий в 2012 году подделал бумаги для получения доплаты, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Мужчина подписал бумаги о доплате у вышестоящих лиц, а потом отдал их в бухгалтерию. После этого он четыре года незаконно получал выплаты из бюджета Славгорода.

Мужчину обвиняют в мошенничестве.

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