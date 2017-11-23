Алтайский чиновник сам себе повысил зарплату

В Славгороде муниципальный служащий в 2012 году подделал бумаги для получения доплаты, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Мужчина подписал бумаги о доплате у вышестоящих лиц, а потом отдал их в бухгалтерию. После этого он четыре года незаконно получал выплаты из бюджета Славгорода.
Мужчину обвиняют в мошенничестве.
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