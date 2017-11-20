Бийская пенсионерка лишилась 400 тысяч после переписки с "нигерийцем" на сайте знакомств

Как сообщает бийское управление МВД, женщина зарегистрировалась на сайте знакомств и начала общаться с мужчиной, который представился жителем Нигерии.

Новый знакомец сразу признался в симпатии к женщине и предложил встретиться в Бийске. Однако после этого мужчина начал жаловаться, что ему на хватает денег на билет. Потом он якобы вылетел, но застрял на полпути, а потом и вовсе сломал ногу. На лечение ему требовалась крупная сумма.

Всякий раз женщины переводила деньги мужчине, для чего оформляла кредиты. Всего она потратила 400 тысяч. Однако когда она поняла, что новый знакомый уже не приедет, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.