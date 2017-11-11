Вице-мэр Омска, заработавшая за год 4 млн, пожаловалась на низкий оклад

В администрации Омска Парыгина руководит департаментом финансов и контроля, а также курирует сферу закупок и экономическую политику города. За 2016 года она с заработком в 3,86 миллиона рублей стала второй по уровню доходов среди руководителей департаментов и вице-мэров. В 2015 году чиновница также заработала больше 3 млн рублей.

На публичных слушаниях по бюджету Парыгина отметила: "Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно — это, знаете, не каждый потянет".

РИА "Омск-информ" сообщает, чиновница фигурировала в уголовном деле об использовании поддельного документа, ее подозревали также в мошенничестве, но не нашло доказательств. Но в 2016 году дело закрыли по истечении срока давности. Издание сообщает, что в 2009 году Парыгина, работая в правительстве Омской области, незаконно получила из регионального бюджета беспроцентную ссуду в размере почти 1,5 миллиона рублей сроком на 15 лет на покупку квартиры. При этом на тот момент доход ее семьи не соответствовал условиям оказанной господдержики, а именно был выше необходимого.