Вице-мэр Омска, заработавшая за год 4 млн, пожаловалась на низкий оклад

Вице-мэр Омска Инна Парыгина пожаловалась на низкий оклад служащих городской администрации, сообщает агентство "СуперОмск".
В администрации Омска Парыгина руководит департаментом финансов и контроля, а также курирует сферу закупок и экономическую политику города. За 2016 года она с заработком в 3,86 миллиона рублей стала второй по уровню доходов среди руководителей департаментов и вице-мэров. В 2015 году чиновница также заработала больше 3 млн рублей.
На публичных слушаниях по бюджету Парыгина отметила: "Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно — это, знаете, не каждый потянет".
РИА "Омск-информ" сообщает, чиновница фигурировала в уголовном деле об использовании поддельного документа, ее подозревали также в мошенничестве, но не нашло доказательств. Но в 2016 году дело закрыли по истечении срока давности. Издание сообщает, что в 2009 году Парыгина, работая в правительстве Омской области, незаконно получила из регионального бюджета беспроцентную ссуду в размере почти 1,5 миллиона рублей сроком на 15 лет на покупку квартиры. При этом на тот момент доход ее семьи не соответствовал условиям оказанной господдержики, а именно был выше необходимого.
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