Директор бийского детсада устроила к себе сына, который в это время сидел в тюрьме

В Бийске возбудили уголовное дело против заведующей одного из детских садов. Женщина фиктивно трудоустроила к себе сына, который в это время был в местах лишения свободы, сообщает пресс-служба МУ МВД "Бийское".
Полицейские Бийска проверили три детских сада и учреждение культуры из-за сообщений о начислении зарплаты фиктивным сотрудникам. Проверка показала, что руководители этих учреждений устраивали к себе родственников, которые фактически там не работали.
Ежемесячную зарплату, начисленную "мёртвым душам", получали сами руководители учреждений.
По трём выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество". Подозреваемые уже уволены. Процессуальное решение по одному из последних выявленных фактов будет принято в ближайшее время.
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