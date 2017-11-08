В Алтайском крае мошенница заработала 15 млн рублей на аферах с жильем

По данным следствия, в июле 2012 года женщина организовала в Барнауле фонд "Жилище социально-санитарного минимума". Он не был зарегистрирован и работал незаконно. Фонд должен был помогать семьям получать жилье.

Женщина говорила, что поможет с решением вопросов о заключении договоров, окончании строительства и первоочередном предоставлении жилья. За свои услуги она получала взносы в размере от 30 до 400 тысяч рублей.

Мошенница с июля 2012 года по сентябрь 2015 года обманула 76 жителей Алтайского края. Нанесенный ущерб составил около 15 млн рублей.

Женщину приговорили к 4 годам и 9 месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.