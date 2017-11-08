В Алтайском крае мошенница заработала 15 млн рублей на аферах с жильем

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор Нине Текутьевой, виновной в мошенничестве. Она обманула 76 жителей региона, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю.
По данным следствия, в июле 2012 года женщина организовала в Барнауле фонд "Жилище социально-санитарного минимума". Он не был зарегистрирован и работал незаконно. Фонд должен был помогать семьям получать жилье.
Женщина говорила, что поможет с решением вопросов о заключении договоров, окончании строительства и первоочередном предоставлении жилья. За свои услуги она получала взносы в размере от 30 до 400 тысяч рублей.
Мошенница с июля 2012 года по сентябрь 2015 года обманула 76 жителей Алтайского края. Нанесенный ущерб составил около 15 млн рублей.
Женщину приговорили к 4 годам и 9 месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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