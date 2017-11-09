В рамках реформы госуправления в России предложили создать касту высокопоставленных чиновников

Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) предложили создать в рамках реформы госуправления касту высокопоставленных чиновников, пишут "Ведомости".
В касту, по их мнению, должны войти те, кто принимает ключевые решения, а остальные будут работать в условиях, "приближенных к бизнесу". Привилегированная каста в итоге должна получить дополнительные льготы и гарантии, но будет нести высокую ответственность наряду со значительными ограничениями.
Эксперты полагают, что мотивация таких чиновников должна быть связана с "ожиданием служения обществу". Их зарплата должна иметь надбавки "за счет вывода обеспечивающих функций на аутсорсинг". Остальные "нечиновники" будут работать в рыночных условиях, соответственно и премии будут получать в зависимости от эффективности работы.
Издание также получило вариант реформы госуправления, предложенный Минэкономразвития и уже одобренный президентом Владимиром Путиным. Как предлагает министр Максим Орешкин, в ведомстве следует создать "плоские организационные структуры", которые будут работать в команде, а задействованные в проекте люди вне зависимости от должностей "все равны и оцениваются по вкладу в проект", пишет polit.ru.
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