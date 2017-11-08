Борьба с коррупцией: принца Саудовской Аравии застрелили при аресте

Абдул Азиз бин Фахд был тесно связан с компанией Saudi Oger Ltd, некогда принадлежавшей бывшему премьер-министру Ливана Сааду Харири. Он покинул пост в минувшие выходные, заявив, что боится за свою жизнь, сообщает The Duran. Компания прекратила работу летом, породив волну слухов о том, что саудиты вынуждают Харири уйти.

Ранее принц Мансур бин Мукрин стал жертвой крушения вертолета, на борту которого находился вместе с министрами. Машина разбилась вблизи границы с Йеменом. Обломки вертолета уже нашли. The Wall Street Journal цитирует слова эксперта, бывшего офицера ЦРУ: "Политика королевской семьи перестала быть согласованной и превратилась в нестабильный кровавый спорт". Причины катастрофы до сих пор не названы даже на уровне версий.

Мансур бин Мукрин был сыном Мукрина ибн Абдула-Азиза аль Сауда, который несколько месяцев в 2015 году считался наследным принцем — до тех пор, пока король Салман не изменил порядок престолонаследия. Отец погибшего принца также возглавлял разведывательную службу, пишет polit.ru.

В числе задержанных — член королевской семьи, один из богатейших людей Саудовской Аравии, миллиардер, принц Аль-Валид бин Талал, владелец лондонского "Савой", который теперь может быть национализирован.

Он за 48 часов с момента своего задержания потерял 1 млрд долларов, по оценкам Bloomberg, а по оценкам Forbes, 3 млрд: рухнули котировки его инвесткомпании Kingdom Holding. По данным The Wall Street Journal, обвинения принцу еще не предъявили, но его подозревают в отмывании. Ибн Талал вкладывал средства в Citigroup, Twitter, гостиничную сеть Four Seasons. СМИ пишут, что любые активы, приобретенные незаконным путем, будут переданы государству.

Банковские счета обвиняемых якобы уже заморожены.

Задержаны более 50 принцев, министров и крупных бизнесменов, их поместили в пятизвездочный отель Ritz Carlton в Эр-Рияде, пишет bfm.ru. Часть чиновников Саудовской Аравии задержали по вновь открывшемуся расследованию наводнения в городе Джедда в 2009 году, в результате которого погибли более 70 человек. При этом остальные арестованные — фигуранты дела о борьбе с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который впервые появился в Саудовской Аравии в 2012 году и за три года распространился более чем в 20 странах, включая Южную Корею, Австрию и США.

Антикоррупционный комитет в Саудовской Аравии был создан по приказу короля Салмана, который недавно приезжал в Москву.

Комитет возглавил наследный принц Мухаммед ибн Салман, ему 32 года, по саудовским меркам он очень молодой наследник престола.

Центробанк Саудовской Аравии поручил кредитным организациям королевства заморозить счета десятков чиновников и бизнесменов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, под угрозой заморозки оказалось около 33 млрд долларов, которые принадлежат задержанным богатейшим членам королевской семьи.

Саудовские власти могут конфисковать до 800 млрд долларов наличными и в виде разных активов в рамках кампании по борьбе с коррупцией, в которой заподозрили членов королевской семьи и министров, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Роман Силантьев,

исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета:

Я не удивлюсь, если руки начнут рубить, что положено по шариату за воровство. Кого-то, может, и казнят. Там вскроются и коррупция, и другие вещи. Государство закрытое, многие вопросы очень просто решаются: человек, например, от жажды может умереть в пустыне, просто от инфаркта умереть в 20 лет. Всякое бывает. Но вот так вот, еще и с заявлениями о резкой смене курса, там же идут репрессии в отношении духовенства, там почти тысячу имамов они отстранили, дела завели. То есть ломка серьезная в стране.

Новости об арестах уронили саудовский фондовый рынок, но повысили цены на нефть: Brent поднялась выше 64 долларов за баррель впервые более чем за два года. Правда, потом котировки поползли вниз, в том числе на фоне напряжения между Саудовской Аравией и Ираном. Запуск ракеты, произведенный йеменскими повстанцами-хуситами, в Эр-Рияде назвали актом агрессии Тегерана.

По последним данным, власти Саудовской Аравии опровергли сообщение о гибели одного из принцев во время задержания полицией, сообщает Daily Mail.

Справка

Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд с 4 по 7 октября впервые побывал в России в должности короля Саудовской Аравии.

В аэропорту "Внуково" монарха встречал почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация, в которую вошли вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

5 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с Королём Саудовской Аравии.

В Москве для короля выкупили все номера отеля Ritz-Carlton. Обстановку к приезду монарха в 5-звездочной гостинице поменяли с европейской на восточный колорит. Королевская свита (около 1000 человек) привезла с собой мебель и ковры.

Факт

Король Саудовской Аравии славится своей любовью к роскоши. Во время недавнего визита в Индонезию его сопровождала 1 тыс. человек, а багаж весил порядка 500 тонн. Визит в Японию Салмана Аль Сауда осуществлялся на 10 самолетах. Вместе с собой он привез 500 лимузинов и два золотых эскалатора.