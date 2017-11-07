Эксперт объяснил, почему снова растут цены на нефть

В мире снова растут цены на нефть. 6 ноября биржевая цена на нефть марки Brent выросла на 3,30% — до 64,12 доллара за баррель. Это вызвано как договоренностями ОПЕК и ростом мировой экономики, так и арестами высших должностных лиц в Саудовской Аравии. Из-за этого цены выше 60 долларов могут удерживаться вплоть до начала 2018 года, сообщил РИА Новости главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.
Накануне Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели. В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета находились также другие высокопоставленные чиновники.
С этими событиями некоторые аналитики связывают рост цен на нефть, так как Саудовская Аравия считается ведущим производителем и экспортером. Однако, по мнению Лисоволика, в основе достаточно высоких текущих цен на нефть лежат не только краткосрочные факторы, но и более фундаментальные.
Ярослав Лисоволик,
главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР):
Есть факторы, связанные как со стороны предложения нефти — договоренности, которые работают между Россией, Саудовской Аравией и другими странами-экспортерами и перспектива продления этого соглашения — она будет давать определенную поддержку ценовой динамике.
По его словам, то же самое можно сказать и про Китай. Там тоже пересматриваются прогнозы экономического роста вверх. Поэтому и со стороны спроса, и со стороны предложения есть определенные фундаментальные факторы, которые говорят в пользу более высоких цен на нефть, сказал эксперт.
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