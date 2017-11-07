После ареста 11 принцев Саудовской Аравии резко взлетела стоимость нефти

Агентство связывает рост цен на нефть с арестами на фоне коррупционного скандала в Саудовской Аравии. По состоянию на 14:15 мск Brent торгуется по $62,48 за баррель.

Ранее в Саудовской Аравии задержали четырех действующих министров и 11 принцев из королевской семьи по подозрению в коррупции, пишет bfm.ru.

Часть чиновников Саудовской Аравии задержана по вновь открывшемуся расследованию наводнения в городе Джедда в 2009 году, в результате которого погибли более 70 человек. При этом остальные арестованные — фигуранты дела о борьбе с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который впервые появился в Саудовской Аравии в 2012 году и за три года распространился более чем в 20 странах, включая Южную Корею, Австрию и США, пишет Газета.Ru со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал и член правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава Минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф.

По сообщению газеты The New York Times, персонал отеля Ritz Carlton в саудовской столице страны Эр-Рияде 5 ноября эвакуировали. Возможно, именно там разместили арестованных принцев и чиновников.

Незадолго до арестов по указу короля Салмана ибн Абдул-Азиза был создан антикоррупционный комитет, который возглавил сын короля, принц Мухаммад бин Салман.

По одной из версий, наиболее вероятная причина арестов — это попытка Мухаммада бин Салмана консолидировать в своих руках всю полноту власти в стране.

Как объясняют эксперты, нынешний рост цен на нефть вызван беспокойством инвесторов на фоне происходящих в стране арестов.

Эксперт сиднейской CMC Market Рик Спунер считает новости из Саудовской Аравии "тревожными" для нефтяных рынков. Впрочем по его словам, пока нельзя говорить о том, что это может привести к перебоям с поставками нефти.

Факт

4 августа нефть марки Brent торговалась за 51,92 USD за баррель.

Справка

Договоренность о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня 2016 года была достигнута ОПЕК и еще рядом стран, которые не входят в организацию (формат ОПЕК+), в ноябре 2016 года. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено до конца марта 2018 года. Россия взяла на себя обязательства снизить добычу на 300 тысяч баррелей.