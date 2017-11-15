Раскрыта новая схема банковского мошенничества в сети

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий, выявила повышение активности мошенников в официальных группах российских банков в социальных сетях. Осенью она увеличилась почти в два раза по сравнению с летом этого года, пишет ura.ru.
По данным Group-IB, киберпреступники просматривают запросы клиентов в официальных группах организаций и под видом сотрудников банков связываются с пользователями. Их дальнейшая цель — узнать у собеседника информацию, которая поможет им получить доступ к сбережениям жертвы. Например, SMS-код, номер или верификационный код карты, передает Nation News.
Наибольшая активность мошенников отмечена в официальных группах банков в соцсети "ВКонтакте". "Федеральное агенство новостей" сообщает, что мошенники могут действовать по такой же схеме через Facebook.
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