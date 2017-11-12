На Алтае женщина посмотрела фото на смартфоне и потеряла 4 000 рублей

В дежурную часть полиции Горно-Алтайска с заявлением обратилась 36-летняя жительница и сообщила, что с ее банковской карты было похищено более четырех тысяч рублей. Сотрудники отдела МВД России по Горно-Алтайску устанавливают личности похитителей, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе разбирательства выяснилось, что на смартфон потерпевшей, к абонентскому номеру которого была подключена услуга "мобильный банк", пришло несколько SMS-сообщений, с предложением посмотреть фотографии. Женщина открыла одно из SMS-сообщений, в результате чего, на смартфоне произошел сбой в работе программного обеспечения.
Перезагрузив гаджет, женщина не пользовалась им несколько дней. Пропажу денежных средств она обнаружила, когда хотела рассчитаться картой в магазине.
Открыв SMS-сообщение женщина установила на свой смартфон вредоносную программу, в результате чего и стала жертвой злоумышленников. Антивирусной программы в телефоне не было. Сейчас смартфон направлен на экспертизу.
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