На Алтае женщина посмотрела фото на смартфоне и потеряла 4 000 рублей

В ходе разбирательства выяснилось, что на смартфон потерпевшей, к абонентскому номеру которого была подключена услуга "мобильный банк", пришло несколько SMS-сообщений, с предложением посмотреть фотографии. Женщина открыла одно из SMS-сообщений, в результате чего, на смартфоне произошел сбой в работе программного обеспечения.

Перезагрузив гаджет, женщина не пользовалась им несколько дней. Пропажу денежных средств она обнаружила, когда хотела рассчитаться картой в магазине.

Открыв SMS-сообщение женщина установила на свой смартфон вредоносную программу, в результате чего и стала жертвой злоумышленников. Антивирусной программы в телефоне не было. Сейчас смартфон направлен на экспертизу.