В Барнауле мошенник обманул тамаду

По данным следствия, заказчик попросил тамаду организовать проводы на пенсию. Они договорились о встрече. Однако потом мошенник позвонил потерпевшей и попросил перевести ему деньги, пообещав вернуть их позже.

Женщина перевела на телефон мошенника около 8000 рублей. Позже тамада не смогла дозвониться до заказчика.

Полицейские возбудили уголовное дело. Мошеннику грозит лишение свободы до пяти лет.