5 причин отдать ребенка в горнолыжную школу на Алтае

Причина №2. Опытный тренерский состав

На сегодняшний день в школе работают четыре мастера спорта. Это спортсмены, которые в свое время становились победителями и призерами всероссийских соревнований, а теперь передают свой опыт подрастающему поколению. Есть в школе и молодые преподаватели-выпускники педагогического университета. Вообще тренерский состав СДЮШОР "Горные лыжи" нельзя назвать возрастным. Большей части тренеров нет еще и 30 лет. Самому молодому инструктору только 20 лет. Дети на контакт с такими тренерами идут очень легко, у них много общих интересов, поэтому занятия проходят в непринужденной атмосфере.

В СДЮШОР занимается порядка 300 воспитанников в Белокурихе и Барнауле. Сейчас продолжается набор в отделения ski-кросса детей 2005-2008 годов рождения, сноуборда (2008-2010 г.р.) и горных лыж (2010-2012 г.р.). По словам Сергея Кизилова, директора СДЮШОР "Горные лыжи", большинство пришедших ребят быстро осваиваются, а в дальнейшем демонстрируют хорошие спортивные результаты.