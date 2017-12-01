5 причин отдать ребенка в горнолыжную школу на Алтае

Во второй половине ноября воспитанники СДЮШОР "Горные лыжи" в Барнауле приступили к тренировкам. За последние годы горнолыжный спорт, который всегда считался дорогим, стал более доступным. На сегодняшний день самых юных воспитанников СДЮШОР обеспечивает инвентарем. Те, кто в дальнейшем показывает хорошие результаты, могут рассчитывать на поддержку. Почему еще стоит отдать ребенка в секцию горных лыж? Читайте в нашем разборе.
Несмотря на то, что СДЮШОР "Горные лыжи" в следующем году будет только 10 лет, успехи у нее уже есть. И довольно весомые. Не многие могут похвастаться воспитанниками, участвовавшими в крупных международных соревнованиях. А алтайская горнолыжная школа может. В 2014 году сноубордист Андрей Соболев принимал участие в XXII Олимпийских зимних играх в Сочи, в 2015 году стал чемпионом мира. Еще один воспитанник СДЮШОР "Горные лыжи" Андрей Пепеляев — участник Всемирной зимней Универсиады 2015 года в Сьерра-Неваде (Испания). На сегодняшний день три спортсмена Алтайского края являются членами национальных сборных: Олег Жудин в горнолыжном спорте, Андрей Соболев и Андрей Пепеляев — в сноуборде.
На сегодняшний день в школе работают четыре мастера спорта. Это спортсмены, которые в свое время становились победителями и призерами всероссийских соревнований, а теперь передают свой опыт подрастающему поколению. Есть в школе и молодые преподаватели-выпускники педагогического университета. Вообще тренерский состав СДЮШОР "Горные лыжи" нельзя назвать возрастным. Большей части тренеров нет еще и 30 лет. Самому молодому инструктору только 20 лет. Дети на контакт с такими тренерами идут очень легко, у них много общих интересов, поэтому занятия проходят в непринужденной атмосфере.
В СДЮШОР занимается порядка 300 воспитанников в Белокурихе и Барнауле. Сейчас продолжается набор в отделения ski-кросса детей 2005-2008 годов рождения, сноуборда (2008-2010 г.р.) и горных лыж (2010-2012 г.р.). По словам Сергея Кизилова, директора СДЮШОР "Горные лыжи", большинство пришедших ребят быстро осваиваются, а в дальнейшем демонстрируют хорошие спортивные результаты.
Кто-то может подумать, что с таянием снега в горах тренировки юных горнолыжников прекращаются. Ничего подобного! Летом они посещают спортивные детские лагеря, ездят в Горный Алтай. Чтобы не потерять навыки хорошей координации, занимаются вейкбордом, при чем каждый на своей снаряде: сноубордисты рассекают по водной глади на "доске", горнолыжники — на водных лыжах. Есть возможность у СДЮШОР проводить сборы на "летнем" снеге в Хакасии и на Эльбрусе. Осенью 2017 года 20 воспитанников школы впервые посетили горнолыжный курорт "Горная саланга" в Кемеровской области. В прошлом году трое ребят с Алтая ездили на Камчатку, где катались на склонах вулкана.
На сегодняшний день дети в возрасте 4-6 лет, занимающиеся в группах начальной подготовки СДЮШОР, обеспечиваются инвентарем. Комплектов горных лыж хватает на всех. Сноуборды школа постепенно докупает. Инвентарь, конечно, не новый, его используют примерно 3-4 года, но для детей, которые только начинают заниматься, это не так важно.
Что касается воспитанников повзрослее, то для тех из них, кто показывает хорошие результаты, инвентарь приобретается за счет краевого бюджета. Ребята в группе высшего спортивного мастерства, выступающие на всероссийских соревнованиях, должны иметь по две пары лыж на слалом и гигант. В среднем такая пара вместе с креплением стоит около 50 тысяч рублей.
Давно известно, что катание на горных лыжах и сноуборде полезно для детей. Занятия этими видами спорта помогают укрепить мышечный корсет и соответственно сформировать правильный скелет ребенка. Сноуборд и горные лыжи прекрасно укрепляют иммунную систему, развивают координацию движений.
Несомненный плюс зимних видов спорта — возможность сочетать тренировки с закаливанием. Поскольку катание на лыжах и сноуборде происходит под открытым небом на свежем воздухе, организм подвергается воздействию холода на протяжении всей тренировки. Таким образом, повышается устойчивость к простудным заболеваниям, укрепляется иммунитет. А чего стоит воздух в сосновом бору барнаульского комплекса "Авальман", где занимаются ребятишки! Он сам по себе целебный.
Кроме этого горные лыжи играют большую роль в формировании характера ребенка, дисциплинируют, учат самостоятельно принимать решения и добиваться поставленных целей.
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