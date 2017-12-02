Синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

Со 2 по 4 декабря регион будет спокойная погода, без осадков. В ночные и утренние часы ожидается образование изморози и тумана. Температура воздуха в ночные и утренние часы будет -18... -23, местами в западных и предгорных районах столбики термометров опустятся до -24... -29. Днём температура ожидается -7... -13, а в предгорьях -2... -7.

В выходные дни и в ночь на понедельник малоинтенсивные атмосферные процессы будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Людям, страдающим бронхолегочными заболеваниями советуют ограничить пребывание на открытом воздухе.

5 и 6 декабря в большинстве районов Алтайского края пройдет небольшой снегопад, сопровождающийся усилением ветра до 7-12 м/с, местами со слабой метелью. Это приведёт к очищению воздуха от загрязняющих веществ.

Температура воздуха повысится ночью до -6... -15, днём до 0..-7. Однако во второй половине следующей недели районы края вновь попадут под влияние антициклона, с которым установится безветренная погода, осадков не будет. Температура воздуха ночью понизится до -15... -23, а днём до -7... -12.