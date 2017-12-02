В Барнауле зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

В Барнауле объявили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха. По данным алтайского ЦГМС, оно будет действовать до 4 декабря.
Сообщается, что малоинтенсивный атмосферный процесс сохраняется и способствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула. Ранее специалисты поясняли, что из-за холодной погоды загрязняющие вещества не рассеиваются. Этому способствует также и отсутствие ветра.
По данным на 1 декабря, содержание сажи превышено в Железнодорожном, Октябрьском, Центральном районах Барнаула, а оксида углерода только в Центральном районе.
Предприятиям города и автотранспорту рекомендуют сократить выбросы в атмосферу с 1 декабря до 4 декабря.
Подобная обстановка наблюдается также в Бийске. В поселке Котельщиков (ул.Петрова) в воздухе превышено содержание оксида углерода, диоксида азота и сажи. А в районе Коммунального моста — оксида углерода.
Ранее специалисты алтайского ЦГМС рассказывали altapress.ru, что загрязнение началось с вечера 28 ноября. Содержание в воздухе сажи в Барнауле превысило норму. Из-за этого барнаульцам посоветовали меньше времени проводить на улице из-за смога.
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