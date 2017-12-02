В Барнауле зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

Сообщается, что малоинтенсивный атмосферный процесс сохраняется и способствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула. Ранее специалисты поясняли, что из-за холодной погоды загрязняющие вещества не рассеиваются. Этому способствует также и отсутствие ветра.

По данным на 1 декабря, содержание сажи превышено в Железнодорожном, Октябрьском, Центральном районах Барнаула, а оксида углерода только в Центральном районе.

Предприятиям города и автотранспорту рекомендуют сократить выбросы в атмосферу с 1 декабря до 4 декабря.

Подобная обстановка наблюдается также в Бийске. В поселке Котельщиков (ул.Петрова) в воздухе превышено содержание оксида углерода, диоксида азота и сажи. А в районе Коммунального моста — оксида углерода.

Ранее специалисты алтайского ЦГМС рассказывали altapress.ru, что загрязнение началось с вечера 28 ноября. Содержание в воздухе сажи в Барнауле превысило норму. Из-за этого барнаульцам посоветовали меньше времени проводить на улице из-за смога.