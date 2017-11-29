Уровень содержания сажи в воздухе Барнаула и Бийска превысил норму

Барнаульцы и бийчане обеспокоены смогом, который снова висит над городами. Синоптики сообщили, что 29 ноября из-за погоды в воздухе накопятся загрязняющие вещества. Сейчас над городом особенно много сажи.
Специалисты алтайского ЦГМС рассказали altapress.ru, что загрязнение началось с вечера 28 ноября. Сейчас в Барнауле сложилась непростая ситуация. Содержание в воздухе сажи превысило норму.
Ранее altapress.ru писал, что специалисты выяснили, что в Октябрьском, Центральном и Индустриальном районах в воздухе превышено содержание оксида углерода и сажи. В Индустриальном районе уровень содержания сажи превышает норму почти в три раза. Кроме того, в Железнодорожном районе в 1,6 раз превышено содержание диоксида азота.
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