Эксперт заявил, что в ситуации с радиацией на Урале поступили как с Чернобылем

В Челябинской области в конце сентября — начале октября зафиксировали радиоактивный изотоп рутений-106 (Ru-106) (по официальному сообщению Росгидромета). Превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали на всех постах, расположенных в Южном Урале.

"Это безобразие. У нас по закону экологическая информация не имеет права быть секретной. И Росгидромет просто был обязан честно опубликовать, что у нас радиоактивный фон, всё хорошо, но по одному из изотопов есть неожиданное превышение концентрации. Ниже нормы. Только эти данные говорят о 400-кратном превышении средних значений выбросов. И об этом нужно было писать. Но сознаться в этом нужно. Сейчас поступили, как когда-то поступили с той же Чернобыльской аварией. Мы же первые дни ничего не говорили, хотя на предприятии, где я работал в Питере, через сутки было обнаружено внезапное превышение концентрации всего в воздухе", — сказал Рылов.

Эксперт предположил, что с большей вероятностью выброс рутения-106 мог произойти на химкомбинате "Маяк".

"В Челябинске полно различных предприятий, которые работают с радиоактивными элементами. Весь список представлен на сайте Росатома. Но химкомбинат "Маяк" тем и интересен, что это мощнейшее радиохимическое производство, где облученное топливо вскрывают и все содержимое перерабатывают с различными целями, как оборонными, так и народнохозяйственными", — сказал эксперт.

Ранее федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS) заявило, что возможный источник наблюдавшегося ранее повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе может находиться на Южном Урале.

По мнению эксперта, европейские ученые закономерно заявляли о выбросах радиоактивных частиц в конце сентября.

"В Европе обнаружили редкий изотоп в малых количествах. Откуда он взялся? Начали обращаться к свои специалистам по переносу воздуха. Те, в свою очередь, сказали, что это, скорее всего, придуло из России. Единственное, сложно было оценить ситуацию, это из-за того, что неизвестно, на какую высоту был произведен выброс", — подчеркнул Рылов.

По последним данным, в Республике Татарстан продукты распада рутения-106 были зафиксированы 26-27 сентября. Выпадения вещества наблюдались в Бугульме, там в течение двух дней радиационный фон был превышен в 16 раз, пишет ura.ru.

При этом челябинские власти не видят опасности и не считают нужным эвакуировать людей из области.

Справка

26 апреля в 01:23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв.

26 апреля в 1:23 на 4-м энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв, который разрушил реактор. Сценарий аварии: неконтролируемое возрастание мощности реактора перешло в тепловой взрыв ядерной природы. От перегрева ядерного топлива разрушились тепловыделяющие элементы (твэлы) в нижней части реактора, пар вырвался в реакторное пространство, давление резко возросло, что вызвало разрушение реактора в целом, в частности отрыв верхней защитной плиты (схема Е), которую работники станции называли "Елена".

Альтернативные версии катастрофы: локальное землетрясение, искусственная шаровая молния, возникшая при электротехнических испытаниях на реакторе, взрывчатка, подложенная под реактор, выстрел из пучкового оружия, установленного на искусственном спутнике Земли, НЛО.

В 1:24 начался пожар, длившийся больше недели.

Обсуждение вопроса об эвакуации населения из Припяти (для этого к окраинам Чернобыля решено подтянуть транспорт, а окончательное решение принять утром).

В 2:00 прибыл транспорт, сбор его на рубеже Чернобыля: автобусов — 1225, грузовиков — 360. На ж/д станции Янов ждали два дизель-поезда на 1500 мест. С 14:00 до 16:30 прошла эвакуация Припяти. Колонны из 20 автобусов и 5 грузовиков шли за людьми и имуществом с интервалом в 10 минут в сопровождении ГАИ. До эвакуации мирному населению ничего не сообщалось.

Из-за радиационного заражения более 115 тысяч человек были эвакуированы из 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС.

Зона отчуждения, из которой выселили всех жителей, — 30 км вокруг ЧАЭС.

В результате аварии на Чернобыльской атомной станции радиация распространилась на территорию России, Белоруссии и Украины. В зоне заражения оказались около 7 млн человек.

Но, как в 2010 году написало РИА Новости, в результате аварии радиоактивному загрязнению только в России подверглась территория 19 субъектов с населением около 30 миллионов человек.