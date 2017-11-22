Эксперт прокомментировал информацию о повышенной концентрации рутения на Алтае

В федеральных СМИ появилась информация о том, что в странах Европы в сентябре-октябре зафиксировали повышение концентрации радиоактивного изотопа рутений-106. Специалисты сделали вывод, что облако с радиоактивными изотопами могло прийти с Урала.

В комментарии федеральным СМИ доктор наук Рафаэль Арутюнян рассказал, что жители Республики Алтай получают природную дозу рутения в 100 тысяч раз больше, чем та, что была найдена в Румынии.

Altapress.ru решил уточнить у эксперта его слова о превышенной концентрации рутения в воздухе Республики Алтай. Арутюнян пояснил, что журналисты неправильно поняли его слова.

Рафаэль Арутюнян:

— Годовая доза природного фона рутения в Республике Алтай — 10 миллизивертов в год. Это связано с природным радоном, и никакой опасности для населения не представляет. Эти данные ежегодно публикует Роспотребнадзор в радиационно-гигиеническом паспорте регионов.

По словам начальника службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС Любови Синявской, в сентябре-октябре этого года в Западной Сибири не фиксировали повышение радиационного фона. "В тот момент у нас было все нормально. Никаких превышений радиационного фона на территории Новосибирска, Новосибирской области, Кемеровской области, Алтайского края, Республики Алтай не было. Радиационный фон спокойный", — рассказала Синявская РИА Новости.



Однако, по данным республиканского Роспотребнадзора, радиационная обстановка в регионе в 2016 году была напряженной из-за высокого уровня природного облучения радоном.

Средняя доза облучения на каждого жителя остается высокой — 7,2 мЗ в год и превышает средний показатель по России в 2,2 раза. Основная дозовая нагрузка – 94,1% (6,73 мЗ в год на человека) формируется именно за счет радона. Республика Алтай относится к радоноопасным территориям Российской Федерации. Наиболее высокие плотности потока радона в процентном соотношении в Чемальском, Турочакском, Чойском, Усть-Коксинском и Майминском районах.

Радон поступает в организм через органы дыхания и продукты его распада остаются на слизистой бронхов и желудка. Постоянное присутствие радона в помещении может стать причиной онкологии.

Справка

Ru-106 — наиболее стабильный радиоактивный изотоп рутения, период полураспада которого составляет чуть больше года (373 суток). При распаде образуется благородный металл родий.

Сам Ru-106 является одним из продуктов распада урана-235, который применяется в ядерном оружии и в качестве топлива в ядерных реакторах. Рутений получают искусственно, либо он находится в составе отработанного ядерного топлива.