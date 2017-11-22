"Радиоактивный туман": глава Челябинской области не будет комментировать выброс рутения-106

Ни о каких поручениях губернатора, связанных с проверкой информации о рутении, неизвестно. Министр общественной безопасности области Евгений Савченко сказал, что сможет прокомментировать ситуацию чуть позже.

Между тем депутат Госдумы РФ от Челябинской области Валерий Гартунг направил министру общественной безопасности Евгению Савченко запрос с просьбой проанализировать ситуацию и назвать причины повышения показателей рутения на территории Южного Урала. Также народный избранник требует проинформировать его о действительном состоянии окружающей среды в Челябинской области с период с 1 сентября 2017 года до настоящего момента, а также представить информацию о влиянии указанных продуктов на жизнь человека и здоровье населения, о необходимости принятия каких бы то ни было мер.

Информация о выбросах рутения стала поступать в сентябре из Германии и Франции, где ученые сообщили, что в Европу из России пришло радиоактивное облако. Уже тогда вероятным источником радиации европейские ученые называли Челябинскую область. Тогда и челябинские власти, и санитарные врачи, и представители МЧС и "Маяка" отрицали радиоактивный выброс.

Накануне стало известно, что Росгидромет опубликовал бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре 2017 года, согласно которому наибольшая концентрация радионуклида рутения-106 (Ru-106) все же наблюдалась в Челябинской области — в 100-км зоне ПО "Маяк". В связи с этим ПО "Маяк" выступило с официальным заявлением, в котором сообщило, что "не является источником повышенного содержания рутения-106 в атмосфере".

Обращение "Гринпис" в прокуратуру вызвало резкую реакцию чиновников. Экологическая организация попросила правоохранительное ведомство проверить информацию о выбросе радиоактивного рутения-106, который имел место, предположительно, в сентябре в районе Челябинска и сведения о котором поступили в первую очередь не из российских источников, а из немецких и французских.

"С 26 сентября по 1 октября никакой информации об опасных уровнях радиации от Гидрометцентра мы не получали. Гидрометцентр после 11 октября нам ответил, что фиксировал колебания радиационного фона, но он не приближался к опасному уровню. То есть оснований для проведения защитных мероприятий, включая эвакуацию населения, не было", — отметил Евгений Савченко. "Обращаю внимание на то, что источники вброса информации располагались во Франции, где есть конкурирующее с нашим "Маяком" предприятие по переработке ядерных отходов", — написал у себя в Facebook министр общественной безопасности Челябинской области.

"В Росгидромете вызывала искреннее недоумение позиция общественной организации, некомпетентные оценки которой привели к массовому распространению недостоверной информации в СМИ", — заявляет в своем коммюнике Министерство по природным ресурсам, почему-то не называя "Гринпис" по имени, пишет bfm.ru.

Иван Блоков,

директор по программам "Гринпис России":

— Мы ни разу не говорили о серьезной опасности. О чем мы говорили и что является опасным — это то, что информация была замолчана. Ее не сделали публичной. То есть о том, что произошел выброс в России, стало известно, почти наверняка известно, только после того, как информацию опубликовал Гидромет. Что мы просим у Генеральной прокуратуры? Мы просим провести расследование не того, как произошла сама авария, а того, почему об этой аварии не стало известно. В особенности учитывая, что в двух населенных пунктах Гидромет зафиксировал экстремально высокое загрязнение, еще, по-моему, в двух — просто высокое загрязнение. В такой ситуации несообщение об аварии может оказаться прямым нарушением российского законодательства. Система, которая должна обеспечивать доступность такой информации, не срабатывает. И если в данном случае ущерб нанесен, я надеюсь, не был, то в том случае, когда авария будет серьезной, после этого нет никаких гарантий, что о ней будет сообщено вовремя и приняты нужные меры.

То есть вопрос сейчас перешел из плоскости "что делать" в плоскость "кто виноват". "Росатом", которого цитирует РИА Новости, утверждает, что "никаких инцидентов и аварий на российских объектах атомной отрасли не происходило".



На челябинском предприятии "Маяк" говорят, что источников с рутением у них нет. В прессе появились версии, что речь могла идти об изотопе, который применяется в медицинских целях (такова была одна из первоначальных версий "Гринпис"), или даже о падении над Европой некоего спутника с батареей из радиоактивного металла.

Ранее российский эксперт по ядерной безопасности, директор компании "РЭСцентр" Михаил Рылов прокомментировал "Известиям" запоздалый пресс-релиз Росгидромета о превышении в воздухе радиоактивных изотопов.

"Это безобразие. У нас по закону экологическая информация не имеет права быть секретной. И Росгидромет просто был обязан честно опубликовать, что у нас радиоактивный фон, всё хорошо, но по одному из изотопов есть неожиданное превышение концентрации. Ниже нормы. Только эти данные говорят о 400-кратном превышении средних значений выбросов. И об этом нужно было писать. Но сознаться в этом нужно. Сейчас поступили, как когда-то поступили с той же Чернобыльской аварией. Мы же первые дни ничего не говорили, хотя на предприятии, где я работал в Питере, через сутки было обнаружено внезапное превышение концентрации всего в воздухе", — сказал Рылов.