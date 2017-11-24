Уровень загрязнения воздуха в Барнауле превысил норму

Специалисты выяснили, что в Октябрьском, Центральном и Индустриальном районах в воздухе превышено содержание оксида углерода и сажи. В Индустриальном районе уровень содержания сажи превышает норму почти в три раза. Кроме того, в Железнодорожном районе в 1,6 раз превышено содержание диоксида азота.

Синоптики уточнили, что из-за погоды повышенный уровень загрязнения воздуха в Барнауле сохранится в ближайшие несколько дней.

В Бийске погодные условия также будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Возможно повышенное содержание сажи в отдельных районах города.