Уровень загрязнения воздуха в Барнауле превысил норму

В Барнауле сразу в нескольких районах города сильно загрязнен воздух. В нем особенно много сажи, сообщает алтайский ЦГМС.
Специалисты выяснили, что в Октябрьском, Центральном и Индустриальном районах в воздухе превышено содержание оксида углерода и сажи. В Индустриальном районе уровень содержания сажи превышает норму почти в три раза. Кроме того, в Железнодорожном районе в 1,6 раз превышено содержание диоксида азота.
Синоптики уточнили, что из-за погоды повышенный уровень загрязнения воздуха в Барнауле сохранится в ближайшие несколько дней.
В Бийске погодные условия также будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Возможно повышенное содержание сажи в отдельных районах города.
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