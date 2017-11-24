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Уровень загрязнения воздуха в Барнауле превысил норму

Сегодня, 19:12.
Жизнь

В Барнауле сразу в нескольких районах города сильно загрязнен воздух. В нем особенно много сажи, сообщает алтайский ЦГМС.

Смог. Туман.
Смог. Туман. Фото : Михаил Хаустов.

Специалисты выяснили, что в Октябрьском, Центральном и Индустриальном районах в воздухе превышено содержание оксида углерода и сажи. В Индустриальном районе уровень содержания сажи превышает норму почти в три раза. Кроме того, в Железнодорожном районе в 1,6 раз превышено содержание диоксида азота.

Синоптики уточнили, что из-за погоды повышенный уровень загрязнения воздуха в Барнауле сохранится в ближайшие несколько дней.

В Бийске погодные условия также будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Возможно повышенное содержание сажи в отдельных районах города. 

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