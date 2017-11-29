Барнаульцам посоветовали меньше времени проводить на улице из-за смога

Загрязнение воздуха началось с вечера 28 ноября. В Барнауле и Бийске до сих пор сохраняется непростая ситуация.

Содержание в воздухе сажи превысило норму во всех частях Барнаула. Уровень допустимого содержания сажи в Октябрьском районе превышен в 4 раза, в Железнодорожном — в 3, а в Индустриальном — в 2,7 раза. Кроме того, в районах города превышено содержания оксида углерода и диоксида азота.

В Бийске повышено содержание сажи и оксида углерода в поселке Котельщиков. Кроме того, в районе Коммунального моста содержание оксида углерода также превышает норму.

По словам Киры Шутовой, начальника лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды, территория края находится под влиянием Сибирского антициклона. Из-за холодной погоды загрязняющие вещества не рассеиваются, а накапливаются. Этому способствует и отсутствие ветра.

Подобная ситуация складывается в Алтайском крае зимой регулярно. Полезным воздух на улицах города назвать нельзя, однако загрязнение не критично.

Чистоту воздуха проверяют каждый день. Пока штормовое предупреждение объявили на сутки.