Барнаульцам посоветовали меньше времени проводить на улице из-за смога

Барнаульцы и бийчане обеспокоены смогом, который снова висит над городами. Специалисты алтайского ЦГМС рассказали altapress.ru, что загрязнение не опасно. Однако жителям рекомендуют меньше времени проводить на улице, а предприятиям — уменьшить выбросы в атмосферу.
Загрязнение воздуха началось с вечера 28 ноября. В Барнауле и Бийске до сих пор сохраняется непростая ситуация.
Содержание в воздухе сажи превысило норму во всех частях Барнаула. Уровень допустимого содержания сажи в Октябрьском районе превышен в 4 раза, в Железнодорожном — в 3, а в Индустриальном — в 2,7 раза. Кроме того, в районах города превышено содержания оксида углерода и диоксида азота.
В Бийске повышено содержание сажи и оксида углерода в поселке Котельщиков. Кроме того, в районе Коммунального моста содержание оксида углерода также превышает норму.
По словам Киры Шутовой, начальника лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды, территория края находится под влиянием Сибирского антициклона. Из-за холодной погоды загрязняющие вещества не рассеиваются, а накапливаются. Этому способствует и отсутствие ветра.
Подобная ситуация складывается в Алтайском крае зимой регулярно. Полезным воздух на улицах города назвать нельзя, однако загрязнение не критично.
Чистоту воздуха проверяют каждый день. Пока штормовое предупреждение объявили на сутки.
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