Год экологии на Алтае 2017

Барнаульцам посоветовали меньше времени проводить на улице из-за смога

Сегодня, 19:33.
Жизнь

Барнаульцы и бийчане обеспокоены смогом, который снова висит над городами. Специалисты алтайского ЦГМС рассказали altapress.ru, что загрязнение не опасно. Однако жителям рекомендуют меньше времени проводить на улице, а предприятиям — уменьшить выбросы в атмосферу.

Смог. Туман.
Смог. Туман. Фото : Михаил Хаустов.

Загрязнение воздуха началось с вечера 28 ноября. В Барнауле и Бийске до сих пор сохраняется непростая ситуация.

Содержание в воздухе сажи превысило норму во всех частях Барнаула. Уровень допустимого содержания сажи в Октябрьском районе превышен в 4 раза, в Железнодорожном — в 3, а в Индустриальном — в 2,7 раза. Кроме того, в районах города превышено содержания оксида углерода и диоксида азота.

В Бийске повышено содержание сажи и оксида углерода в поселке Котельщиков. Кроме того, в районе Коммунального моста содержание оксида углерода также превышает норму.

По словам Киры Шутовой, начальника лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды, территория края находится под влиянием Сибирского антициклона. Из-за холодной погоды загрязняющие вещества не рассеиваются, а накапливаются. Этому способствует и отсутствие ветра.

Подобная ситуация складывается в Алтайском крае зимой регулярно. Полезным воздух на улицах города назвать нельзя, однако загрязнение не критично.

Чистоту воздуха проверяют каждый день. Пока штормовое предупреждение объявили на сутки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus