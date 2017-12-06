После гибели детей в Новосибирской области власти решили установить в домах противопожарную систему

Сергей Сёмка,

временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Новосибирской области:

— На следующий год необходимо завершить работы по оборудованию мест проживания многодетных семей, социально незащищённых и маломобильных граждан автономными дымовыми пожарными извещателями. По предварительным подсчетам на это необходимо направить до 100 млн. рублей. Я думаю, что два министерства и 30 районов найдут средства, чтобы решить вопрос за счёт уже работающих госпрограмм в Новосибирской области.

Решение приняли из-за трагического пожара, который произошел 3 декабря в частном доме, в котором погибли пятеро малолетних детей.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области разработает техническое задание, на основе которого все районы приобретут приборы противопожарной защиты единого образца и типа, чтобы они были синхронизированы с устройствами, которые установлены в единых дежурно-диспетчерских службах.

Сообщается, что при помощи автономных дымовых пожарных извещателей удастся предотвратить пожары с тяжкими последствиями и крупным ущербом. Извещатели нового поколения со встроенным GSM передают SMS-сообщения о возникновении пожара на сотовые телефоны, исключая участие человека. Сигнал с датчика приходит в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета, дублируется на пульт пожарно-спасательной службы.

Напомним, 3 декабря во время пожара в Новосибирской области погибли две девочки возрастом 5 и 7 лет, трое мальчиков возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года. Возгорание произошло рано утром, когда все спали. Владельцы одной из квартир выскочили на улицу, когда уже соседняя квартира горела открытым огнем, вызвали пожарных и начали будить спящих соседей.