В Барнауле пожарные выпиливали дверь в горящем кафе

Пожар в заброшенном кафе на улице Шукшина. Барнаул, 10 декабря 2017 года. Фото: скрин с видео Ивана Бойко vk.com/barneos22. Пожар в заброшенном кафе на улице Шукшина. Барнаул, 10 декабря 2017 года. Фото: скрин с видео Ивана Бойко vk.com/barneos22. Пожар в заброшенном кафе на улице Шукшина. Барнаул, 10 декабря 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в заброшенном кафе на улице Шукшина. Барнаул, 10 декабря 2017 года. Фото: скрин с видео Ивана Бойко vk.com/barneos22. Пожар в заброшенном кафе на улице Шукшина. Барнаул, 10 декабря 2017 года. Фото: скрин с видео Ивана Бойко vk.com/barneos22.

По данным МЧС, здание не эксплуатировалось. Сообщение о возгорании пришло в 15:19. Пожар был локализован в 15:24. На тушение выезжали два автомобиля с семью спасателями.