В Барнауле пожарные выпиливали дверь в горящем кафе

10 декабря в Барнауле на улице Шукшина загорелось здание бывшего кафе. Чтобы попасть в помещение пожарным пришлось выпиливать и выбивать дверь на втором этаже, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
Пожар в заброшенном кафе на улице Шукшина. Барнаул, 10 декабря 2017 года. Фото: скрин с видео Ивана Бойко vk.com/barneos22.
Пожар в заброшенном кафе на улице Шукшина. Барнаул, 10 декабря 2017 года. Фото: скрин с видео Ивана Бойко vk.com/barneos22.
Пожар в заброшенном кафе на улице Шукшина. Барнаул, 10 декабря 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пожар в заброшенном кафе на улице Шукшина. Барнаул, 10 декабря 2017 года. Фото: скрин с видео Ивана Бойко vk.com/barneos22.
Пожар в заброшенном кафе на улице Шукшина. Барнаул, 10 декабря 2017 года. Фото: скрин с видео Ивана Бойко vk.com/barneos22.
По данным МЧС, здание не эксплуатировалось. Сообщение о возгорании пришло в 15:19. Пожар был локализован в 15:24. На тушение выезжали два автомобиля с семью спасателями.
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