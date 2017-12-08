В Барнауле в больнице №6 произошло задымление (обновлено)

В Барнауле утром 8 декабря произошло задымление в больнице №6, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о ЧП в больнице на улице Петра Сухова, 63 поступило в 8:50. По предварительной информации, в одном из корпусов здания в щитке произошло короткое замыкание. Эвакуация пациентов не потребовалась.
По словам очевидцев, на место выезжали больше 5 машин пожарных. В помещении пахло проводкой. Пожарные устранили задымление за несколько минут.
Altapress.ru писал, что утром сотрудники ГИБДД перекрыли улицу, пока пожарные тушили дом.
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