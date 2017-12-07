Алтайскую девочку, которая спасла брата в страшном пожаре, наградил глава МЧС России

Пожар произошел 14 января в селе Турочак. На кухне бабушка оступилась и при падении задела газовый баллон, который был подключен к плите. Баллон опрокинулся и газ, достигнув печи, воспламенился.

В доме находились 11 человек — отец, мать, восемь детей и бабушка. Огонь быстро распространился по комнатам. Дети в панике разбежались, а семилетний брат Маши спрятался в шкафу.

Когда девочка услышала плач брата, то бросилась спасать его. Маша выхватила брата из горящей комнаты и выбежала на улицу. В момент ЧП ей было 11 лет, а брату — семь.

Девочка получила сильные ожоги рук, ног и лица. Она перенесла несколько операций. Долгое время брат с сестрой лежали в больнице. Общими усилиями семье собрали деньги на новый дом.

В Москве Маша вместе с другими победителями номинации "Дети-герои" побывала в Кремле, на Воробьевых горах, посетила музеи и выставки.