В Барнауле вспыхнул деревянный дом в исторической части города.

Сообщение о пожаре в заброшенном здании на улице Партизанская,62 а поступило в 17:38. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В тушении участвовали 8 человек и две единицы техники, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет. Огонь повредил стены здания.

Свидетели ЧП рассказали, что огонь был сильным, однако его потушили быстро. Очевидцы сообщают, что в этом здании иногда ночуют бродяги и пожары в доме уже случались.