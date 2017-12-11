В Барнауле вспыхнул деревянный дом в исторической части города.

В Барнауле вечером 10 декабря загорелся заброшенный деревянный дом в историческом центре, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Сообщение о пожаре в заброшенном здании на улице Партизанская,62 а поступило в 17:38. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В тушении участвовали 8 человек и две единицы техники, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет. Огонь повредил стены здания.
Свидетели ЧП рассказали, что огонь был сильным, однако его потушили быстро. Очевидцы сообщают, что в этом здании иногда ночуют бродяги и пожары в доме уже случались.
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