В центральной части Барнаула сгорел частный дом

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 10:16, к 10:31 пожар локализовали, к 10:40 потушили. От МЧС на место выезжали 26 человек личного состава, 7 единиц техники. Причина возгорания уточняется.

Публикация от 💥Афиша Барнаула💥 (@go_barnaul) Дек 8 2017 в 9:58 PST

Подписчики инстаграм-паблика go_barnaul сообщили, что пожар произошел на пересечении улицы Кирова и Революционного переулка (между Ядринцева и Челюскинцев). ПО словам очевидцев, в доме проживали пенсионеры.