В центральной части Барнаула сгорел частный дом

Днем 9 декабря в Центральном районе Барнаула загорелся частный дом. Об этом сообщает краевое управление МЧС.
По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 10:16, к 10:31 пожар локализовали, к 10:40 потушили. От МЧС на место выезжали 26 человек личного состава, 7 единиц техники. Причина возгорания уточняется.
Подписчики инстаграм-паблика go_barnaul сообщили, что пожар произошел на пересечении улицы Кирова и Революционного переулка (между Ядринцева и Челюскинцев). ПО словам очевидцев, в доме проживали пенсионеры.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.