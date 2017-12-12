В Барнауле в частном доме произошел сильный пожар

В Барнауле 12 декабря произошел пожар в частном доме. С огнем боролись более 30 человек, рассказали altapress.ru в краевой пресс-службе ГУ МЧС России.
В Барнауле сильный пожар в частном дома тушили больше 30 человек. Фото: Alexei Panteleev в vk.com/barneos22.
В Барнауле сильный пожар в частном дома тушили больше 30 человек. Фото: Alexei Panteleev в vk.com/barneos22.
В Барнауле сильный пожар в частном дома тушили больше 30 человек. Фото: Alexei Panteleev в vk.com/barneos22.
Сообщение о возгорании дома на улице Краевая,16 поступил в 12:21. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении участвовали 36 человек и 9 единиц техники. Для ликвидации пожара потребовалось 25 минут.
Огонь повредил кровлю, стены и потолочные перекрытия здания. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления.
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