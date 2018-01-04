В Барнауле иномарка перевернулась на крышу после погони

ДТП в Барнауле. Фото: Дима Легай в vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото: Дима Легай в vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото: Дима Легай в vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото: Дима Легай в vk.com/barneos22.

Двигаясь на высокой скорости, автомобилист не справился с управлением при заносе и перевернулся. Водитель остался жив.

От ГИБДД официальных комментариев по поводу случившегося еще не поступало.