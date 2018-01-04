В Барнауле иномарка перевернулась на крышу после погони

Около 4:30 в Барнауле на пересечении пр. Калинина и ул. Сизова произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в Barnaul 22, водитель убегал от погони ДПС ГИБДД.
ДТП в Барнауле. Фото: Дима Легай в vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле. Фото: Дима Легай в vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле. Фото: Дима Легай в vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле. Фото: Дима Легай в vk.com/barneos22.
Двигаясь на высокой скорости, автомобилист не справился с управлением при заносе и перевернулся. Водитель остался жив.
От ГИБДД официальных комментариев по поводу случившегося еще не поступало.
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