В России увеличится размер сбора за утилизацию автомобилей

Рост утилизационного сбора на автомобили в 2018 году может составить до 15%, а в некоторых случаях и выше. Все зависть от номенклатуры и других платежей. Об этом сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, пишет ТАСС.
"Я думаю, что уже до конца дня (12 января - ред.) будет документ, который пойдет на визирование. По каким-то позициям будет нулевая индексация, то есть, ее не будет. По каким-то будет 15-процентная, по каким-то чуть выше — там, где более серьезно снижаются другие налоги", — сказал Дворкович.
Он отметил, что увеличение размера сбора зависит от динамики других платежей, состояния рынка и всего, что связано с темой утилизации автомобилей.
Ранее Минпромторг разработал и внес в правительство России проект постановления, предусматривающий индексацию размера утилизационного сбора. Тогда эксперты отмечали, что индексация будет зависеть от от категории и видов транспортных средств.
Справка
Утилизационный сбор ввели в России в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Базовая ставка для легковых машин — 20 тыс. рублей, для грузовиков и автобусов – 150 тыс. рублей. Также используются коэффициенты в зависимости от параметров машин.
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