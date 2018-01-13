В России увеличится размер сбора за утилизацию автомобилей

"Я думаю, что уже до конца дня (12 января - ред.) будет документ, который пойдет на визирование. По каким-то позициям будет нулевая индексация, то есть, ее не будет. По каким-то будет 15-процентная, по каким-то чуть выше — там, где более серьезно снижаются другие налоги", — сказал Дворкович.

Он отметил, что увеличение размера сбора зависит от динамики других платежей, состояния рынка и всего, что связано с темой утилизации автомобилей.

Ранее Минпромторг разработал и внес в правительство России проект постановления, предусматривающий индексацию размера утилизационного сбора. Тогда эксперты отмечали, что индексация будет зависеть от от категории и видов транспортных средств.

Справка

Утилизационный сбор ввели в России в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Базовая ставка для легковых машин — 20 тыс. рублей, для грузовиков и автобусов – 150 тыс. рублей. Также используются коэффициенты в зависимости от параметров машин.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.