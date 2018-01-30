В Барнауле после ДТП автомобиль развернуло поперек дороги

В Барнауле 30 января столклись две легковушки. Одну из них развернуло поперек дороги. На месте ДТП образовалась пробка, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
ДТП в Барнауле 30 января. Фото : Антон Руденко, "Барнаул22".
ДТП в Барнауле 30 января. Фото : altapress.ru.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Северо-Западной. Столкнулись автомобиль Toyota Verso и черный седан. От удара легковушку развернуло поперек дороги. О пострадавших не сообщается.
Сейчас на месте ДТП занято две полосы, образовалась пробка.
В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru подтвердили факт ДТП.
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