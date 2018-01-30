В Барнауле после ДТП автомобиль развернуло поперек дороги

ДТП в Барнауле 30 января. Фото : Антон Руденко, "Барнаул22". ДТП в Барнауле 30 января. Фото : altapress.ru.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Северо-Западной. Столкнулись автомобиль Toyota Verso и черный седан. От удара легковушку развернуло поперек дороги. О пострадавших не сообщается.

Сейчас на месте ДТП занято две полосы, образовалась пробка.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru подтвердили факт ДТП.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.