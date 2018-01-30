На Алтае пьяный парень на Range Rover сбил мужчину и врезался в автобус

ДТП в Республике Алтай. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. ДТП в Республике Алтай. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай. ДТП в Республике Алтай. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло 29 января около 14:10 на улице Фрунзе,16. Автомобиль Range Rover под управлением пьяного 21-летнего местного жителя выехал на тротуар и сбил мужчину. Затем машина влетела в автобус ПАЗ-31054, после это автомобиль уехал.

В результате ДТП пострадавшего 41-летнего пешехода доставили в больницу.

Полицейские нашли водителя Range Rover. Выяснилось, что у него нет прав. По факту ДТП проводят расследование.

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