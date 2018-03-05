На Алтае барнаулец на Toyota Avensis въехал в зад Caldina на переходе

4 марта, около 17:20, на 451 км автодороги Чуйского тракта произошло ДТП между Toyota Avensis и Toyota Caldina. Пострадали две женщины.
По данным ГУ МВД по РА, 23-летний житель Барнаула, двигаясь из села Рыбалка в сторону Маймы на Toyota Avensis, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившуюся перед пешеходным переходом Toyota Caldina под управлением 24-летнего жителя Горно-Алтайска.
В результате ДТП в больницу с ушибами доставили пассажирок Toyota Avensis: 46-летнюю жительницу Маймы и 21-летнюю жительницу Алтайского края. Госпитализация женщинам не потребовалась.
В момент аварии оба водителя были трезвые. В отношении виновника аварии составили административный протокол.
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