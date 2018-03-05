Перевозчик отсудил у властей Барнаула деньги после ДТП из-за "креатива" дорожников

Иинцидент произошел 23 января 2016 года, следует из материалов дела. Автобус Scania на перекрестке улиц Лазурной и Балтийской получил повреждения, когда наехал на временную металлическую конструкцию, установленную вместо люка ливневой канализации.

Конструкция представляла из себя лист железа толщиной 6-8 мм с приваренным к нему снизу диском колеса от "МАЗа".

Суд счел, что "допустив отсутствие на проезжей крышки люка" "Автодорстрой" ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, а потому должен компенсировать ущерб перевозчику. Он, согласно экспертизе, составил 173 тыс. рублей.

В качестве соответчика суд привлек к делу и комитет по дорожному хозяйству, транспорту и связи Барнаула. "Евробус-плюс" просил взыскать деньги и с чиновников комитета, но суд исцу отказал, так как чиновники не занимаются непосредственно содержанием дорог – это работа "Автодорстроя".

Справка

По ГОСТу, люк должен быть закрыт крышкой, притом она не должна отклоняться от уровня поверхности больше чем на 2 см. Нормативы позволяют использовать и так называемые "ремонтные вставки". Но допуск плоскостности их опорных поверхностей не должен превышать 2 мм.

Факт

Ранее altapress.ru писал, как отсудить у муниципалитета компенсацию ущерба, каких ошибок надо избегать при подготовке иска и стоит ли вообще игра свеч.

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