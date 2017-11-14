Забыл, в какой стране живу: как я пробил два колеса в центре Барнаула и буду ли судиться с мэрией

Так выглядела яма на следующий день. Фото : altapress.ru. Так выглядела яма на следующий день. Фото : altapress.ru. Колесо после попадания в выбоину. Фото : altapress.ru. Колесо после попадания в выбоину. Фото : altapress.ru.

Краткое содержание

Вынужденная остановка

Улица Димитрова, 20:25. Еду от проспекта Ленина в сторону Комсомольского. На дороге лужи. Скорость — 40-50 км/ч. От парковки "политеха" отъезжает Nissan Qashqai. Чтобы обогнать его, беру немного влево и выезжаю на середину дороги. Вдруг два резких удара в левую сторону. Понимаю: влетел в выбоину двумя колесами. Машину потянуло влево. Пока сообразил, что без последствий не обошлось, проехал метров 70-100.





Остановился, вышел из машины и увидел, что погнуты оба диска. Передний пострадал настолько, что колесо спустило полностью. Колпаков нет. Они остались возле лужи, которая спрятала яму.

Позвонил в ГИБДД и спросил, выезжают ли они на такие инциденты. Дежурный ответил утвердительно, спросил адрес и номер мобильного телефона, после чего отправил ко мне сотрудника.

"Забыли, в какой стране живете?"

Инспектор приехал через час. Первым делом попросил отвести его к луже. Рулетки у него не было, поэтому размеры ямы гаишник определил на глаз. Чтобы помочь ему понять, насколько глубока выбоина, я бросил в лужу пару камней.

— Как же вас угораздило в нее въехать?

— Откуда я знал, что там под лужей такое? Тем более в темноте, — говорю я. — И, если честно, немного расслабился. Был уверен, что к концу осени все подобные безобразия уже устранили. Тем более в центре города.

— Ну вы даете. Забыли, в какой стране живете? — после некоторой паузы прокомментировал мой ответ инспектор.

Сели в патрульную "Ниву". Сотрудник ГИБДД составил акт о "выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии дороги". В нем он зафиксировал, что выбоина была шириной 80 см, длиной 1,2 метра и глубиной 7 см.

Согласно ГОСТу, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 60 см по ширине и 5 см по глубине.

Потом инспектор позвонил в дорожный комитет и сообщил, что на улице Димитрова в районе дома 62,а есть такая яма. Фамилию принявшего звонок диспетчера он записал в акт.

— Мы сообщаем о всех выявленных недостатках. Они их фиксируют. Потом включают в планы ремонта, если есть деньги, — объяснил правоохранитель.

Также инспектор составил схему ДТП. На ней он отметил только выбоину. Мой автомобиль указывать не стал, потому что я далеко отъехал от места происшествия. Третий документ, который гаишник выдал мне на руки, — то, что раньше называли справкой о ДТП. По сути это тот же документ на том же бланке, только слово "справка" на нем зачеркнуто и ручкой исправлено на "информация". В нем указана информация обо мне, автомобиле и повреждениях, которые он получил.

— Если хотите оформить ДТП, поезжайте к нам на 10-ю Западную, 5. Если нет — ваше дело, — сказал инспектор и уехал.

Вместе с другом на его авто едем в отделение ГИББД. В кабинете оформления ДТП меня попросили составить объяснительную. Я описал ситуацию и указал, что не видел яму из-за воды и "вокруг были неровности и другие лужи, поэтому было не очевидно, какую траекторию выбрать, чтобы избежать подобной ситуации".

Инспектор забрал все бумаги, что я получил на ул. Димитрова и выдал копию постановления об отказе в возбуждении административного дела, напечатанную на обратной стороне "информации о ДТП".

— Постановление — это документ, который говорит о том, что вашей вины в случившемся нет. Вторая бумага документом не считается, печати здесь нет. Но с этим вы можете пойти в суд. — объяснил мне специалист по оформлению ДТП. Попросил у него акт о выявленных недостатках — не дал. Сказал: все бумаги предоставим в суд по почте после письменного запроса.

Возвращаемся к моей машине, ставлю запаску-бублик и еду домой. Конец первого акта.

Слишком много нюансов

На следующий день первый делом загнал машину в мастерскую и убедился, что подвеска цела. Диск на заднем колесе хоть и погнут, но колесо не спускает. На покрышке переднего колеса обнаружил боковой порез. Но не сквозной.

В полной уверенности, что с дорожниками нужно судиться, отправился консультироваться сразу к двум автоюристам. Оба были готовы взяться за него, но для начала мне следовало отправиться к независимому эксперту, чтобы тот оценил ущерб.

Его услуги стоят 2-3 тыс. рублей. За ведение дела в суде защитники попросили 10 тыс. рублей. Высокий ценник они объяснили тем, что дела такой категории непростые: юристы дорожного комитета отчаянно бьются за то, чтобы судья встал на их сторону или хотя бы снизил сумму компенсации.

Один из юристов пожурил меня за "эссе о траектории" в объяснительной. "Чем больше подробностей, чем больше "крючков", за которые могут зацепиться юристы ответчика. Писать нужно кратко, указать лишь обстоятельства, которые помешали увидеть яму — лужи, освещение и т.д. Подробности лучше рассказать на суде, тщательно сформулировав позицию" — сказал он.

Его коллегу смутило то, что на схеме инспектор не отметил машину. Это дает ответчикам возможность заявить, что я превысил скорость, раз так далеко уехал. Предвижу, что вопросов могло быть больше. Главный — почему я оказался на встречной? Понятно, что в любом подобном деле нет 100% уверенности в том, что иск удовлетворят. Но здесь нюансов и тонких мест слишком много.

Не знаю, сколько бы мне насчитал эксперт, но реально ущерб был не таким уж большим. Диски — штампованные, новые стоят не больше 1,5 тыс. рублей. Резина уже старая, я и так собирался ее менять в течение сезона.

Выходит: мне предстояло вложить минимум 12-13 тыс. рублей, плюс заплатить пошлину и, возможно, оплатить судебные экспертизы, чтобы негарантированно получить не такую уж и большую сумму. При этом в случае неудачного исхода я бы потерял свои "инвестиции".

Исходя из этих и некоторых других соображений, я решил "простить" дорожный комитет. Простить, но не забыть. Хотя если бы у меня были более дорогие литые диски, я бы пустился в тяжбу.

Вместо этого я поехал в шиномонтажную мастерскую, и там мне выправили оба диска за 900 рублей. Резина, вопреки моим опасениям, оказалась еще пригодна для эксплуатации.

Комментарии экспертов

Юрий Шаталов,

автоюрист:

— Попав в подобную ситуацию, в первую очередь необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Затем вызывайте ГИБДД. После того, как сотрудник инспекции составит акт о выявленных недостатках, обязательно поезжайте с ним в отделение ГИБДД, чтобы окончательно оформить ДТП и написать объяснительную. Сделать это крайне важно. Ко мне часто приходят люди, которые хотели бы обратиться в суд за компенсацией ущерба после наезда на выбоину, но большинство из них не оформили инцидент должным образом, чем лишили себя возможности обратиться в суд с иском. Ответчиком по таким делам выступает или комитет по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи администрации Барнаула, либо муниципальный "Автодорстрой", если у организации было задание устранить яму, но она его не выполнила. За пределами города нужно собственником дорог будут другие организации. Я не рекомендую своим клиентам ремонтировать автомобиль хотя бы до первого заседания. Лучше приобрести другие диски и резину, сохранив при этом все чеки, в том числе от шиномонтажной мастерской, которая их устанавливала. Если иск будет удовлетворен, вам компенсируют и эти расходы.

Константин Швец,

руководитель правового центра "Эксперт":

— Вместо ГИБДД можно вызвать и аварийный комиссариат. Его специалисты могут начертить схему ДТП. Комиссар приедет быстрее, чем сотрудники госавтоинспекции, но его услуги платные (в среднем комиссары берут 1,5 тыс. рублей за вызов — прим. ред.) Но в любом случае пострадавшему нужно ехать в отделение ГИБДД для того, чтобы там окончательно оформить происшествие должным образом. Кроме того, комиссар не имеет права составлять акт о выявленных недостатках дорожного покрытия, поэтому сотрудникам ГИБДД все равно придется выезжать на место инцидента. Чаще всего они делают это вместе с пострадавшим.



На месте ДТП следует сделать как можно больше фото- и видеозаписей ямы, повреждений автомобиля, их расположения относительно друг друга и окружающих объектов. Если есть рулетка, желательно с ее помощью зафиксировать на фото, что размеры ямы превышают предельные установленные ГОСТом. Если рулетки нет, можно положить в выбоину какой-нибудь предмет, который даст представление о масштабе дорожной неровности — авторучку, пачку сигарет и т.д. Ущерб автомобилю на комплектующие (детали подвески, шины, диски) считается без учета износа. Но его учитывают при оценке кузовных элементов. Проконтролируйте, чтобы выполняющий оценку эксперт сделал качественные фотографии всех повреждений. Тогда для повторной судебной экспертизы можно будет предоставить их, а не сам поврежденный автомобиль.

Если сумма ущерба менее 50 тыс. рублей, подаем иск в мировой суд, если более — в районный или городской.

Смотрите также

— Думаю, самостоятельно автовладельцу будет крайне сложно отстоять свою правоту в суде. Ответчики по таким делам всегда стараются доказать, что в случившемся есть и вина водителя, ходатайствуют о дополнительных экспертизах.В среднем разбирательства по таким делам длятся 3-6 месяцев. Если одна из сторон подает апелляцию – добавляем еще 2,5 месяца. Исполнение решения суда тоже может затянуться на месяцы. Поэтому бывает, что люди получают деньги только через год после ДТП.

Если ответчику удастся доказать, что водитель во время наезда на яму нарушал ПДД, тогда суд усматривая вину водителя может снизить сумму ущерба.





Иногда автоюристы выкупают у обратившегося к ним с подобной проблемой автомобилиста право требования компенсации ущерба. В таком случае владельцу машины отдают до 50% от суммы ущерба (итоговая доля зависит от рискованности дела). "Клиентам это удобно, ведь им в дальнейшем не нужно вникать в суть дела. И многие после консультаций соглашаются именно на этот вариант" - говорит Константин Швец.

P.S. После того, как этот текст был написан, дорожники заделали яму на ул. Димитрова.

Факт

В 2018 году на ул. Димитрова должны полностью заменить асфальт.