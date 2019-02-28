В Барнауле девушка упала на пешеходном переходе, перебегая дорогу перед автомобилем

В паблике Barnaul 22 появилось видео с камеры авторегистратора, на котором видно, как жительница Барнаула чудом избежала столкновения с машиной. Автор ролика сообщает, что это произошло утром 27 февраля на проспекте Ленина в районе парка «Солнечный ветер».

На видео девушка идет по пешеходному переходу мимо стоящего такси. В это время по полосе на нее ехал автомобиль. Увидев машину, девушка побежала по переходу, поскользнулась и и проехала по дороге перед машиной. К счастью, она приземлилась, уже миновав авто, а не перед колесами.

Водителем машины, чуть не сбившей пешехода, оказалась женщина. Она ехала с низкой скоростью и поэтому быстро остановилась. Скорее всего, она не сразу заметила девушку из-за припаркованного на обочине такси.

После случившегося девушка медленно, но самостоятельно встала. Очевидно, что она ушиблась: падение произошло на спину. Ей на помощь вышел водитель машины, чей видеорегистратор снял ДТП. А вот женщина-водитель, которая чуть не сбила пешехода, вышла из авто только после призывов этого автовладельца.