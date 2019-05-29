ДТП с иномаркой и трамваем в Барнауле попало на видео

Авария произошла на пересечении ул. Анатолия и переулка Радищева вечером 29 мая.
Движение трамваев временно заблокировано. На месте работает экипаж ГИБДД города.
Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в Госавтоинспекции.
В Барнауле Subaru Forester не успел проскочить перед трамваем с пассажирами. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». Информации о пострадавших в ДТП нет.
Авария произошла на пересечении ул. Анатолия и переулка Радищева вечером 29 мая.
Движение трамваев временно заблокировано. На месте работает экипаж ГИБДД города.
Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в Госавтоинспекции.
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