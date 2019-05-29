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Автоновости

ДТП с иномаркой и трамваем в Барнауле попало на видео

В Барнауле Subaru Forester не успел проскочить перед трамваем с пассажирами. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». Информации о пострадавших в ДТП нет.

ДТП с трамваем в Барнауле 29 мая.
ДТП с трамваем в Барнауле 29 мая.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на пересечении ул. Анатолия и переулка Радищева вечером 29 мая.

Движение трамваев временно заблокировано. На месте работает экипаж ГИБДД города.

Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в Госавтоинспекции.

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