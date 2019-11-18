20 ДТП за полдня. ГИБДД просит барнаульцев быть внимательными и вежливыми

Движение большегрузов затруднено на подъемах ул. Попова — Гущина, Власихинская — Павловский тракт.
Также плотное движение наблюдается на пр. Ленина (в районе Нового рынка), на ул. С. Армии — пр. Строителей. Инспекторы ручную регулируют движение.
«Снегопад резко снизил видимость на дороге. Барнаульская ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и взаимно вежливыми. С пониманием отнестись к объективно возникшей ситуации», — говорится в сообщении ведомства.
Также сотрудники ГИБДД рекомендуют использовать цепи противоскольжения — это приспособление, которое может и должно использоваться на очень коротких отрезках заснеженной трассы — подъем, горка, крутой спуск.