20 ДТП за полдня. ГИБДД просит барнаульцев быть внимательными и вежливыми

18 ноября в Барнауле зарегистрировали 20 ДТП, в которых трое человек получили травмы, сообщили в ГИБДД. Из-за непогоды на многих частях улиц большие заторы. В городе семибалльные пробки.

Движение большегрузов затруднено на подъемах ул. Попова — Гущина, Власихинская — Павловский тракт.

Также плотное движение наблюдается на пр. Ленина (в районе Нового рынка), на ул. С. Армии — пр. Строителей. Инспекторы ручную регулируют движение.

«Снегопад резко снизил видимость на дороге. Барнаульская ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и взаимно вежливыми. С пониманием отнестись к объективно возникшей ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Также сотрудники ГИБДД рекомендуют использовать цепи противоскольжения — это приспособление, которое может и должно использоваться на очень коротких отрезках заснеженной трассы — подъем, горка, крутой спуск.