Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 ноября -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

20 ДТП за полдня. ГИБДД просит барнаульцев быть внимательными и вежливыми

18 ноября в Барнауле зарегистрировали 20 ДТП, в которых трое человек получили травмы, сообщили в ГИБДД. Из-за непогоды на многих частях улиц большие заторы. В городе семибалльные пробки.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Движение большегрузов затруднено на подъемах ул. Попова — Гущина, Власихинская — Павловский тракт.

Также плотное движение наблюдается на пр. Ленина (в районе Нового рынка), на ул. С. Армии — пр. Строителей. Инспекторы ручную регулируют движение.

«Снегопад резко снизил видимость на дороге. Барнаульская ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и взаимно вежливыми. С пониманием отнестись к объективно возникшей ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Также сотрудники ГИБДД рекомендуют использовать цепи противоскольжения — это приспособление, которое может и должно использоваться на очень коротких отрезках заснеженной трассы — подъем, горка, крутой спуск.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость