Два алтайских автодилера продали 4,6 тыс. машин и попали в топ-150

Алтайские автодилеры заняли два соседних места в рейтинге самых крупных официальных представителей автомобильных брендов, пишет « Континент Сибирь » со ссылкой на данные «Автобизнесревю».

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19 сибирских авторитейлеров вошли в топ-200 самых крупных дилеров России по продажам новых автомобилей — по данным за 2020 год.

Самыми крупными из сибирских стали красноярский «Медведь Холдинг» (37 место), кемеровская «Сибинпэкс» (47) и омская «Евразия Моторс» (72).

«На 135 и 136 местах расположились алтайские автодилеры — „АНТ Холдинг“ и „АЕМ-Холдинг“ соответственно», — говорится в опубликованном рейтинге.

«АНТ Холдинг» официально представляет автомарки Hyundai, Nissan, Datsun, Mitsubishi и Skoda. «АЕМ-Холдинг» — Toyota, Lexus, KIA и Volkswagen.

«"АНТ Холдинг» в 2020 году продал 2313 автомобилей, против 2378 в 2019 году — падение продаж на 2,7%. «АЕМ-Холдинг» в 2020 году продал 2310 автомобилей, против 1550 в 2019 году — рост продаж на 49%", — отметили в рейтинге.

В списке крупнейших сибирских автодилеров по показателю суммарной выручки алтайские авторитейлеры не представлены.

Среди сибирских по выручке в первую «сотню» попали «Медведь Холдинг» (22,29 млрд рублей), «Евразия Моторс» (9,35), «Сибинпэкс» (9,3), а также иркутская «Иркут БКТ» (6,34) и кемеровская «Ай-Би-Эм» (6,26).