Два автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае

По сообщению очевидца, есть пострадавшие. Предположительно один из участников ДТП управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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ДТП произошло 23 ноября на трассе между селами Романово и Завьялово в районе села Гилев Лог, сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул».
По сообщению очевидца, есть пострадавшие. Предположительно один из участников ДТП управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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