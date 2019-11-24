Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 ноября -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Два автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае

ДТП произошло 23 ноября на трассе между селами Романово и Завьялово в районе села Гилев Лог, сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

ДТП на Алтае.
ДТП на Алтае.
vk.com/incident22.

По сообщению очевидца, есть пострадавшие. Предположительно один из участников ДТП управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость