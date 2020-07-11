Два человека погибли в страшной аварии около Сросток в Алтайском крае

По данным краевой Госавтоинспекции, мужчина и женщина, которые находились в «Приоре», погибли на месте. Еще двое мужчин — водитель и пассажир — госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.
Предварительно установлено, что авария произошла в пять утра. Предполагается, что водитель «Лада Приора» 1995 года рождения не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль ГАЗ-330202.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.