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Автоновости

Три пассажира пострадали при столкновении двух автобусов в Барнауле

Утром 21 февраля в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной столкнулись два автобуса В результате ДТП пострадали три пассажира, сообщили в городской Госавтоинспекции. На месте аварии образовалась 1,5-километровая пробка, согласно сервису «Яндекс. Пробки».

ДТП на пересечении пр. Ленина и ул. Северо-Западной.
ДТП на пересечении пр. Ленина и ул. Северо-Западной.
vk.com/barneos22

В автобусе Mercedes за рулем находился мужчина 1991 года рождения, а автобусом «ГАЗ А64 Р42» управлял мужчина 1970 года рождения.

В результате столкновения женщина 1980 года рождения, женщина 1977 года рождения и молодой человек 1998 года рождения, которые ехали в транспорте «ГАЗ А64 Р42», получили телесные повреждения, их доставили в горбольницу № 1 для оказания медицинской помощи.

ДТП на пересечении пр. Ленина и ул. Северо-Западной.
ДТП на пересечении пр. Ленина и ул. Северо-Западной.
vk.com/barneos22
ДТП на пересечении пр. Ленина и ул. Северо-Западной.
ДТП на пересечении пр. Ленина и ул. Северо-Западной.
vk.com/barneos22

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Барнаула, чтобы избежать пробок, водителей просят выбирать возможные пути объезда.

Пробка в Барнауле 20 февраля.
Пробка в Барнауле 20 февраля.
Скрин с сайта.
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