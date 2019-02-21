Три пассажира пострадали при столкновении двух автобусов в Барнауле

В автобусе Mercedes за рулем находился мужчина 1991 года рождения, а автобусом «ГАЗ А64 Р42» управлял мужчина 1970 года рождения.
В результате столкновения женщина 1980 года рождения, женщина 1977 года рождения и молодой человек 1998 года рождения, которые ехали в транспорте «ГАЗ А64 Р42», получили телесные повреждения, их доставили в горбольницу № 1 для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Барнаула, чтобы избежать пробок, водителей просят выбирать возможные пути объезда.