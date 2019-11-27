Два дня подряд алтайские трассы будут перекрывать из-за военных

Для всех видов транспорта проезд будет закрыт на следующих дорогах:
27 ноября
- с 17:30 до 20:30 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Рассказиха — н.п. Рассказиха» и на автодороге «аэродром „Лесной“ — а/д Фирсово-Рассказиха — н.п. Лесное»;
- с 18:30 до 21:30 на автодороге «н.п. Контошино — н.п. Озеро-Красилово».
28 ноября
- с 19:00 до 22:00 на автодороге «н.п. Рассказиха — а/д Фирсово-Рассказиха — н.п. Лесное — н.п. Б. Ключи» и на автодороге «н.п. Лесное — н.п. Б. Ключи»;
- с 20:00 до 23:00 на автодороге «н.п. Озеро-Красилово — н.п. Контошино — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Полковниково».
ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.