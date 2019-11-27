Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Два дня подряд алтайские трассы будут перекрывать из-за военных

27 и 28 ноября в Алтайском крае вновь пройдут военные колонны. Госавтоинспекция предупреждает об ограничении движения.

Военные перекрыли трассу.
Военные перекрыли трассу.
Денис Велькер в vk.com/barneos22

Для всех видов транспорта проезд будет закрыт на следующих дорогах:

27 ноября

  • с 17:30 до 20:30 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Рассказиха — н.п. Рассказиха» и на автодороге «аэродром „Лесной“ — а/д Фирсово-Рассказиха — н.п. Лесное»;
  • с 18:30 до 21:30 на автодороге «н.п. Контошино — н.п. Озеро-Красилово».

28 ноября

  • с 19:00 до 22:00 на автодороге «н.п. Рассказиха — а/д Фирсово-Рассказиха — н.п. Лесное — н.п. Б. Ключи» и на автодороге «н.п. Лесное — н.п. Б. Ключи»;
  • с 20:00 до 23:00 на автодороге «н.п. Озеро-Красилово — н.п. Контошино — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Полковниково».

ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость