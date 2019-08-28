Два дня подряд в Алтайском крае будут перекрывать трассы

28 августа будут закрыты следующие участки трассы:
- с 16:00 до 19:00 на автодороге «н.п. Полковниково — 257 км а/д Р-256 „Чуйский тракт“»;
- с 21:50 до 00:50 29 августа на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино;
- с 22:20 до 1:20 29 августа на автодороге «н.п. Полковниково — 267 км а/д Р-256 «Чуйский тракт»».
29 августа закроют еще несколько автодорог:
- с 12:45 до 15:45 автодорога «н.п. Лесное — н.п. Б. Ключи»;
- с 19:30 до 22:30 автодорога «н.п. Рассказиха — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха — н.п. Лесное — н.п. Б. Ключи»;
- с 19:30 до 22:30 автодорога «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха — н.п. Лесное — н.п. Б. Ключи».
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.