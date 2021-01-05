Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 января -33°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Два офицера полиции на Алтае вызволили водителя из снежного плена

Полицейские в Змеиногорске помогли водителю, который попал в непростую ситуацию на дороге, сообщили в региональном главке МВД России.

Сергей Жирнов и Александр Белоусов.
Сергей Жирнов и Александр Белоусов.
22.мвд.рф.

Как уточняют в ведомстве, 2 января лейтенант полиции Сергей Жирнов и младший лейтенант полиции Александр Белоусов заметили на полевой дороге, ведущей из Змеиногорска в сторону биатлонного полигона, автомобиль УАЗ, который забуксовал в снегу и не имел возможности выехать самостоятельно.

Полицейские оказали помощь водителю и при помощи троса вытянули машину на проезжую часть.

«Уже отчаявшийся в самостоятельных попытках выбраться из снежного плена водитель внедорожника поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за своевременную помощь и продолжил свой путь», — добавляют в ГУ МВД.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость