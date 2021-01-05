Два офицера полиции на Алтае вызволили водителя из снежного плена

Как уточняют в ведомстве, 2 января лейтенант полиции Сергей Жирнов и младший лейтенант полиции Александр Белоусов заметили на полевой дороге, ведущей из Змеиногорска в сторону биатлонного полигона, автомобиль УАЗ, который забуксовал в снегу и не имел возможности выехать самостоятельно.
Полицейские оказали помощь водителю и при помощи троса вытянули машину на проезжую часть.
«Уже отчаявшийся в самостоятельных попытках выбраться из снежного плена водитель внедорожника поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за своевременную помощь и продолжил свой путь», — добавляют в ГУ МВД.